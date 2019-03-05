Каракас, 5 марта, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Во время карнавала в столице Венесуэлы Каракасе произошли столкновения с полицией, сообщает газета El Nacional.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

Сообщается, что во время карнавала, проходившего в центре города, некие молодые люди начали кидать в сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы камни и банки. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали четыре сотрудника нацгвардии.

По словам местных жителей, подобные инциденты случаются ежегодно. Однако неизвестно в настоящее время, были ли нарушители порядка связаны с протестующими в стране оппозиционерами.