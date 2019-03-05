Вашингтон, 5 марта, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Одобрение в связи с заявлением венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо о переходе ряда военных Венесуэлы на его сторону выразил американский госсекретарь Майк Помпео в своем заявлении.

Mark Taylor Майк Помпео

Измену части военных президенту и правительству Венесуэлы, о которой на митинге в Каракасе рассказал Гуайдо, Помпео назвал «правильным решением». Он призвал мир поскорее избавить Венесуэлу от президентства Николаса Мадуро (Помпео называет это «жестким режимом Мадуро»).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо заявил на митинге, собранном после его возвращения в Венесуэлу, что порядка 700 военных перешли на «сторону конституции», а точнее — на его сторону.