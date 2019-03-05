Вашингтон, 5 марта, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут ужесточить финансовые ограничения против Кубы за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Роль Кубы в узурпации демократии и развязывании репрессий в Венесуэле предельно ясна. Именно поэтому США продолжат ужесточать финансовые ограничения против военных и разведслужб Кубы. Региональным демократическим странам стоит осудить кубинский режим», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стало известно о намерениях администрации президента США Дональда Трампа ужесточить торговое эмбарго против Кубы. Сообщается, что Трамп готов разрешить ряд судебных процессов против компаний, которые используют имущество, конфискованное правительством Кубы после революции 1959 года.