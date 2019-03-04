Каракас, 5 марта, 2019, 02:46 — ИА Регнум. О переходе на сторону венесуэльской оппозиции порядка 700 военных заявил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

По словам Гуайдо, эти венесуэльские военные «перешли на сторону конституции». Это количество примерно равно 20% всех военных штата Тачира, отметил самозванец Гуайдо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо, несколько дней громко заявлявший о своей возвращении в Венесуэлу, приехав в Каракас, собрал митинг сторонников. Выступая, он призвал оппозицию протестовать и дальше.

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