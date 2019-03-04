Вашингтон, 5 марта, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Поздравления с «благополучным возвращением» в Венесуэлу лидера оппозиции этой страны Хауна Гуайдо выразил американский госсекретарь Майк Помпео в своем очередном заявлении.

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди сторонников

В послании Помпео заявил от лица Вашингтона, что «народ Венесуэлы» предпринял шаги по «обеспечению мирного перехода к демократии». Он поздравил Гуайдо «с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и благополучным возвращением» в страну.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо, который, нарушив запрет венесуэльских властей, 22 февраля покинул Боливарианскую Республику и все это время ездил по странам Латинской Америки, 4 марта вернулся в свою страну.

Комментируя его возвращение, помощник американского президента Джон Болтон заявил, что Каракас поплатится в случае преследования приехавшего назад в Венесуэлу Гуайдо.

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