Москва, 5 марта, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Новое мощное оружие Россия разрабатывает исключительно с оборонительными целями, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

Mil.ru Пуск ракеты

Отвечая на вопрос о том, что Люксмембург обеспокоен демонстрацией разработок нового ядерного и гиперзвукового оружия, Медведев сказал:

«Скорость ракет — это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, повторю, не для того, чтобы нападать».

Глава российского правительства отметил, что у России «генетическое неприятие войны», поэтому ядерное оружие является «исключительно фактором сдерживания», что закреплено в российской военной доктрине.

При этом, отметил Медведев, инициатором разрыва соглашений по ограничению разработки оружия выступает не Москва, а Вашингтон. Поэтому указ российского президента Владимира Путина о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является зеркальным ответом Вашингтону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта Путин подписал указ, согласно которому Москва приостанавливает действие договора РСМД «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия».