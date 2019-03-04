Лондон, 5 марта, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Новые рекомендации для подписчиков британской королевской семьи в социальных сетях ввела пресс-служба династии. Согласно новым правилам, модераторы будут следить за комментариями, сообщается на сайте королевской семьи.

The People Speak! Тролль

Новые правила были введены, чтобы создать «безопасную среду» в соцсетях, где подписчики смогли бы свободно дискутировать и обсуждать интересующие их события.

Грубые или непристойные комментарии будут удаляться модераторами, а в особо вопиющих случаях — последуют обращения в полицию. Отмечается, что нововведения касаются официальных страниц Кенсингтонского и Букингемского дворцов и резиденции Кларенс-Хаус.

В настоящее время официальная страница Кенсингтонского дворца в Twitter насчитывает около 1,7 млн подписчиков, а страница в Instagram — более 7 млн человек. За официальным Twitter королевской династии следят 4 млн пользователей, а за Instagram — 4,5 млн.