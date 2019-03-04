Мадрид, 5 марта, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске обеих палат парламента страны, сообщает газета Periodico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испанский флаг

Указ о роспуске будет подан на утверждение королю Испании Фелипе VI. После одобрения указа монархом документ будет опубликован в государственном бюллетене и вступит в силу. Также Санчес назначил дату досрочных выборов в парламент. Они состоятся 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о скором роспуске парламента и о своем решении провести досрочные всеобщие выборы 28 апреля. В качестве одной из причин ряд испанских СМИ называют провал проекта бюджета, предложенного Санчесом в испанском парламенте.