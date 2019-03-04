Атланта, США, 5 марта, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп распорядился ввести режим чрезвычайного положения на территории штата для выделения денег на устранение последствий торнадо, прошедшего в штате 3 марта. Об этом гласит заявление губернатора на его официальном сайте.

Crh.noaa.gov Торнадо

Кемп отмечает, что в связи с серьезными разрушениями от торнадо в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо принять меры для устранения последствий стихийного бедствия и оказать помощь жителям штата. По его словам, режим ЧП позволит выделить средства из федерального бюджета для проведения спасательных операций и восстановления пострадавших объектов. Оценка причиненного ущерба продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта более десятка торнадо обрушились на американские штаты Алабама и Джорджия. По последним данным, в Алабаме погибли не менее 23 человек в результате стихийного бедствия. Число пострадавших в штате Джорджия пока не сообщается.