Лондон, 5 марта, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Британские власти путаются в собственных версиях так называемого дела Скрипаля, сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

Комментируя очередные «разоблачения» британских СМИ от 4 марта, пресс-секретарь посольства отметил, что они вызывают «недоумение» и «усмешку», ничем не подтверждены и «априори не могут быть проверены».

Раньше британцы утверждали, что российские спецслужбы якобы нанесли нервно-паралитическое вещество, которым «отравились» Сергей и Юлия Скрипали, на дверную ручку в тот момент, когда отец и дочь находились дома. Теперь же утверждается обратное.

«Не могут определиться британцы и со свойствами самого вещества: то оно легко распадается в воде, то, наоборот, обладает чрезвычайной стойкостью, то перед использованием его необходимо взбалтывать», — сказал пресс-секретарь.

Российская сторона призвала Лондон «честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери». Британцы должны обнародовать официальные данные, а не «сливать» «сенсации» в СМИ.

Напомним, дело Скрипалей возникло год назад после обнаружения 4 марта в городе Солсбери (Великобритания) двух человек — Сергея и Юлии Скрипалей — на улице в тяжелом состоянии. Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипаля (бывшего офицера ГРУ) и его дочери.

Доказательств причастности России до сих пор не представлено, однако «дело» стало поводом для дипломатического скандала и новой волны антироссийских санкций.

4 марта 2019 г. в британской прессе вышли новые публикации по «делу Скрипаля», цель которых российская сторона определила так: «сделать посольство «токсичным», ограничить его деятельность, создать препятствия нормальному функционированию дипмиссии».