Париж, 5 марта, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание Европейского совета безопасности, в который также вошла бы Великобритания, сообщает Agence France Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Об этом французский президент говорит в своей статье. По словам Макрона, странам ЕС необходимо разработать новый курс в деле обороны и безопасности. Он заявляет, что, в связи с этим, необходимо определить обязательства стран в НАТО, размер военных расходов, а также создать Европейский совет безопасности, в который войдет и Великобритания, чтобы коллективно принимать решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии, которая должна будет защищать Евросоюз от России, США и Китая. Эту идею поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая добавила, что, помимо общеевропейских вооруженных сил, необходимо создать Совет безопасности Европы.