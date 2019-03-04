Челябинск, 5 марта, 2019, 00:38 — ИА Регнум. «Трактор» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче Кубка Гагарина-2019, сообщили в пресс-службе челябинской хоккейной команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккей

В челябинском ХК отметили, что команда успешно действовала в первом периоде: шайбу в ворота автомобилиста отправили Антон Глинкин (1:0), и Игорь Исаев (2:0).

«Игра челябинцев в формате «пять на три» в течение полутора минут, которая, к сожалению, не принесла успеха. Последующие грубейшие действия от Стефана Да Косты, чуть не оторвавшего голову Кристиану Томасу», — отметили в пресс-службе.

После этого французский хоккеист был удален с поля до конца игры. А уже во втором периоде «Автомобилист» «всеми силами бросился в атаку», хотя челябинцы при этом не отступали. После матч-штрафа Алексея Петрова («Трактор») ситуация резко изменилась: голы начали забивать и екатеринбуржцы.

Илья Крикунов («Автомобилист») «расстрелял» вратаря «Трактора» Василия Демченко с «пятака» (2:1), счет сравнял (2:2) Вячеслав Литовченко («Автомобилист»).

В третьем периоде гол забил челябинец Александр Шаров (3:2), затем очередь была за екатеринбурцем Дэном Секстоном (3:3). И последний гол был забит в ворота «Трактора» Вячеславом Литовченко (3:4).

По итогам матча во второй раунд плей-офф КХЛ вышел «Автомобилист». Это была четвертая встреча двух уральских команд в Кубке Гагарина-2019, причем все четыре раза выигрывали екатеринбуржцы.

Игра проходила в Челябинске 4 марта на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова. На трибунах находились 6 915 зрителей.