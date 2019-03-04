Киев, 4 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой подал заявление в ЦИК Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба возглавляемой им партии «Самопомощь».

Водник Андрей Садовой

По словам Садового, на предстоящих выборах Украина «имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента».

«Тот путь, которым идёт страна сейчас, заведёт в очень темные времена. Кто-то может со мной не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение», — сказал политик.

При этом мэр Львова выразил надежду, что и другие участники президентской гонки «пойдут той же дорогой».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Андрей Садовой объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Данное решение он объяснил собственным низким рейтингом.