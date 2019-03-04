Йошкар-Ола, 4 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле состоялось торжественное открытие IV Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО) среди школьников. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев и глава Марий Эл Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Марий Эл Участники олимпиады

В олимпиаде примут участие 150 школьников из всех регионов ПФО, которые стали победителями региональных отборочных этапов.

Финальный этап состязаний включает в себя четыре направления: «Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских задач» и игра «Что? Где? Когда?». Олимпиада пройдет на площадках Национальной президентской школы-интерната и Поволжского государственного технологического университета.

«Вы уже достигли многого и получили полезные навыки, которые помогут вам в профессиональной самореализации. Надеюсь, что общение со сверстниками, которые занимаются близким вам делом, поможет добиться новых высот в жизни», — приветствовал юных интеллектуалов Машковцев.

Пресс-служба правительства Марий Эл Заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев и глава Марий Эл Александр Евстифеев

Глава Марий Эл, в свою очередь, отметил, что сегодня во всех сферах — здравоохранении, сельском хозяйстве, экологии, инновациях нужен новый современный подход, и за ребятами, участвующими в олимпиаде, — будущее.

«Интеллектуальная олимпиада способствует развитию навыков работы в команде. Те амбициозные задачи, которые президент ставит перед нашей страной, осуществлять в одиночку малоперспективно. Подобные мероприятия подготовят вас к жизни, когда желание и возможность работать с креативными решениями в команде обеспечивают достижение максимально возможного результата», — сказал Евстифеев и пожелал школьникам с честью выдержать все испытания чемпионата, а также найти верных и надежных друзей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, III Интеллектуальная олимпиада школьников ПФО проходила в Татарии в марте 2018 года. В отборочных турах соревновались около 19 тыс. человек. В прошлом году в окружном финале приняли участие 168 учащихся средних образовательных учреждений 14 регионов.

По итогам состязаний, первое место в общем зачете заняла команда Татарии, второе — школьники Удмуртии, третье место досталось представителям Нижегородской области.