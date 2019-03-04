Тегеран, 4 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Правительство Ирана продолжает соблюдать ядерное соглашение, но у него «заканчивается терпение», заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 4 марта в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

По словам Зарифа, «несмотря на постоянную ложь, которую Нетаньяху, Трамп и компания рассказывают об Иране, МАГАТЭ… подтверждает нашу верность слову».

«Наше терпение, однако, заканчивается», — уточняет глава иранского МИДа.

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