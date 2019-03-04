Каракас, 4 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Угроза военного вторжения США в Венесуэлу является реальной, так как в регионе наблюдается наращивание американского военного присутствия, сообщает 4 марта «Российская газета», опубликовавшая интервью российского посла в Каракасе Владимира Заемского.

Efecto Eco Венесуэла

«У нас есть данные, что США и их союзники предпринимают различные усилия по наращиванию военного присутствия в некоторых сопредельных с Венесуэлой районах», — цитирует издание российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 января в Венесуэле продолжается попытка госпереворота и незаконного захвата власти «оппозицией», напрямую поддерживаемой США.

Провозгласивший себя «временным главой государства» спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо был незамедлительно признан Вашингтоном и его сателлитами.