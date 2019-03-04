София, 4 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что России и странам НАТО необходимо начать диалог для урегулирования всех спорных вопросов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым 4 марта в Софии.

NASA Earth Observatory Чёрное море. Снимок из космоса

«Наши встречи проходят в исключительно напряжённый момент для всего мира. Гонка вооружений превышает показатели, которые существовали в период холодной войны. Мир никогда не находился под такой сильной угрозой, как сейчас», — сказал Борисов.

Он отметил, что является «одним из тех, кто настаивает, чтобы здоровый разум возобладал и все вернулись за стол переговоров, потому что в этой ситуации военный конфликт был бы гибельным для всего мира». Так что я искренне надеюсь, что это не произойдёт. Мы готовы содействовать всеми силами в этом направлении.

Болгарский премьер добавил, что есть силы, которые выступают против присутствия Дмитрия Медведева в Софии и считают, что республика должна сделать однозначный выбор: «НАТО или Россия».

«Но мы чётко заявили, что мы являемся членами НАТО и мы являемся хорошим партнёром России. И мы хотели бы, чтобы Чёрное море оставалось морем для туризма, для дружеских отношений. Это прекрасное море, но оно тесно для военных кораблей», — подчеркнул Борисов.

Он обратился к российской стороне и коллег Болгарии по НАТО «сесть за стол переговоров», подчеркнув, что «какими бы трудными ни были решения, их нужно принимать».

Как передавало ИА REGNUM , Дмитрий Медведев 4−5 марта находится в Болгарии с двухдневным официальным визитом. На повестке переговоров — вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе, туризме и других областях.

За два дня до прибытия в Болгарию российского премьера Софию посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На встрече с Бойко Борисовым он заявил, в частности, что Болгария является ценным союзником НАТО и играет «стратегическую роль в Черноморском регионе». Он также напомнил о «российских ракетах, способных достичь европейских городов», и призвал Болгарию готовиться к новой реальности без Договора РСМД.

Бойко Борисов, со своей стороны, заявил, что Болгария нацелена на восстановление диалога с Россией, однако хотела бы вести переговоры с максимально сильной позиции.

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