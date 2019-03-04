Вашингтон, 4 марта, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не обсуждал «военные игры» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 4 марта передает агентство Reuters.

The White House Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

«Военные учения или военные игры, как я их называю, ни разу не обсуждались в ходе моей встречи с Ким Чен Ыном», — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Южная Корея отказались проводить масштабные совместные военные учения — вместо них проводятся менее крупные маневры.

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