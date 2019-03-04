Лондон, 4 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко рассказал, что есть три основные проблемы, которые мешают пролить свет на историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 года. Об этом Яковенко рассказал сегодня, 4 марта, в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Скрипалей

Первая проблема, по словам Яковенко, это отсутствие каких-либо официальных отчетов по делу Скрипалей. Он пояснил, что официальный Лондон не ответил на один из вопросов российской стороны, а таких вопросов более 100.

Вторая проблема — это отсутствие у российской стороны доступа к российским гражданам — Юлии и Сергею Скрипаль. Российские дипломаты отправили десятки запросов, но все они остались без удовлетворения. Тем самым британская сторона нарушает международное право.

Третья проблема — это секретность. Всё, что относится к делу Скрипалей, власти Великобритании засекретили.

«Они не раскрывают никакую информацию. Вся информация, которую мы имеем, — это утечки в СМИ», — пояснил Яковенко.