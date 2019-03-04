Ростов-на-Дону, 4 марта, 2019, 23:03 — ИА Регнум. В Ростовской области до 1 декабря 2019 года будут определены зоны затопления и подтопления. Как сообщает ИА REGNUM 4 марта, соответствующий конкурс объявило региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития.

Тимин Евгений Паводок

Начальная цена контракта составляет 90,6 млн рублей. За эти средства, которые выделены из региональной казны, «в целях подготовки уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области предложений по определению границ зон затопления, подтопления».

Подрядчик, который выполнит услуги по территориальному планированию и планировке территории, будет объявлен после 29 марта.

ИА REGNUM отмечает, что ресурсное обеспечение государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году составит почти 869 млн рублей.