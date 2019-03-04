Дамаск, 4 марта, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Сирийские беженцы, продолжающие оставаться в лагере «Эр-Рукбан», остаются блокированными по решению американских военных с базы «Эт-Танф», заявил 4 марта журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Американские военные до сих пор не дают разрешения на проезд через 55-км зону и гарантий безопасности колонне автобусов, направленной для вывоза беженцев в родные дома.

«Несмотря на принятые меры, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» фактически блокирован по вине американской стороны, которая не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе», — сказал Виктор Купчишин.

Начальник российского Центра напомнил, что сирийское правительство гарантировало беженцам из «Эр-Рукбана» безопасность и упрощенный порядок восстановления утраченных документов.