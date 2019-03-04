Москва, 4 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал совладельцем одного из российских франчайзи американской сети ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken), сообщает 4 марта РБК.

Daibo Taku

По информации агентства, в конце февраля «Сбербанк Инвестиции» получил 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года развивает торговые марки KFC и Pizza Hut Delivery в России по системе франчайзинга.

Как сообщили агентству в пресс-службе Сбербанка, вхождение в капитал «является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC».

Уточняется, что оставшаяся доля в «Эй Кей Ресторантс Раша» по-прежнему принадлежит кипрской компании Lerondale Assets Limited, однако с середины февраля находится в залоге у «дочки» Сбербанка.

Сумма сделки не называется, но гендиректор «Эй Кей Ресторантс Раша» Алексей Чижов заявил, что инвестированные средства будут направлены на развитие: компания планирует увеличить количество своих заведений KFC в Москве и Центральном федеральном округе с нынешних 30 до 100.