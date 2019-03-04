Латакия, Сирия, 4 марта, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Боевики, продолжающие контролировать Идлибскую зону деэскалации, вновь нарушили условия режима прекращения огня, сообщил 4 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По информации российского Центра, за истекшие сутки боевики дважды обстреляли Джуб-эз-Зарур, трижды подвергли обстрелам поселения Аль-Кала и Кульджок, а также населенные пункты Хамрат и Акч-Баэр.

Начальник российского Центра по примирению в очередной раз призвал главарей незаконных вооруженных формирований прекратить провокации.