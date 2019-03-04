Каракас, 4 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Спикер оппозиционной проамериканской национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из Вашингтона провозгласил себя временным президентом Боливарианской Республики, вернулся в Каракас и выступил перед своими сторонниками. Об этом сам Гуайдо написал сегодня, 4 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Гуайдо написал, что в настоящее время находится «на своей любимой земле». Из аэропорта Гуайдо направился на одну из центральных площадей Каракаса, где его ждали сторонники.

Обращаясь к своим сторонникам, Гуайдо заявил, что противники законной венесуэльской власти сейчас «сильны, как никогда». Также Гуайдо призвал к новым акциям протеста.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну, так как в отношении него ведется расследование. Однако Гуайдо Венесуэлу покинул после неудавшейся провокации на границе с Колумбией. Законные власти Венесуэлы заявили, что арестуют Гуайдо, когда он вернется в страну, однако, по всей видимости, этого пока не произошло.