Брюссель, 4 марта, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Еврокомиссия обвиняет правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном в «теории заговора» после его заявлений о миграции в ЕС, 4 марта передает агентство Reuters.

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«Комиссия недвусмысленно оценила кампанию венгерского правительства, которая искажает правду и рисует мрачную картину секретного заговора, который якобы стимулирует миграцию в Европу», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Скинас.

Ранее Орбан призвал руководство Евросоюза «уважать права национальных государств» и не пытаться «управлять миграцией» вместо того, чтобы «останавливать ее».

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