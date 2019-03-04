Лондон, 4 марта, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова падают после резкого подъёма на волне «торгового оптимизма» из-за ожидаемой сделки США и Китая, 4 марта передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent оценивается в $65,52 за баррель. Нефть марки WTI продается по $56,33 за баррель.

Тем не менее Brent и WTI пока ещё в плюсе по отношению к уровню закрытия торгов прошлой недели — в пятницу 1 марта Brent упала в цене до $65,07 за баррель.

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