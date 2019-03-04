Ижевск, 4 марта, 2019, 22:07 — ИА Регнум. В Ижевске легковой автомобиль сбил женщину с ребенком на тротуаре. ДТП произошло днем 4 марта.

Усач Тимофей ИА Красная Весна На месте ДТП

Водитель автомобиля Lada Granta пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, который совершал левый поворот. Однако ему не удалось справится с управлением транспортным средством, и он выехал на тротуар, где стояли пешеходы.

В результате 6-летний ребенок с матерью госпитализированы, сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на отдел управления ГИБДД по республике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля BMW X6 въехал в группу пешеходов на тротуаре Невского проспекта. Двое погибли на месте, трое пострадавших были госпитализированы. Среди погибших — гражданин США и жительница Москвы.

В настоящее время подозреваемый арестован по решению суда.