Сеул, 4 марта, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) готова рассмотреть совместную заявку Северной и Южной Корей на проведение мирового первенства, 4 марта передает агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«ФИФА обратилась к нам по вопросу совместной заявки. Мы уведомили наше правительство об этом», — сообщил журналистам глава футбольной ассоциации Южной Кореи Хон Мён Бо.

ФИФА рассматривает возможность участия двух Корей в заявке на проведение чемпионата мира среди женщин 2023 года.

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