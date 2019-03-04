Кишинёв, 4 марта, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Агрессия Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики 1992 года — это «урок о достоинстве, который мы еще изучаем», заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на митинге в Кишиневе по случаю 27-й годовщины со дня начала войны на Днестре, передает ИА REGNUM.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

Филип добавил, что дело молдавских комбатантов живет, и теперь «впервые после вооруженного конфликта на Днестре власти нашей страны могут полностью контролировать границы государства, в том числе на приднестровском участке» (в действительности, молдавско-украинская пограничная блокада в виде совместных КПП введена лишь в одном пункте приднестровско-украинской границы в Кучурганах — прим. ИА REGNUM ).

Другим «важным достижением» он назвал внесение Кишиневом в повестку дня ООН темы вывода российских войск из ПМР. «Я полностью уверен, что, доведя этот вопрос до сведения мирового сообщества, в итоге нам удастся освободить Республику Молдова от иностранных войск», — заявил глава правительства.

Обращаясь к комбатантам, он сказал, что каждая встреча с ними — «урок достоинства и мужества». «Думаю, все мы должны научиться любить нашу страну и говорить с высоко поднятой головой, что только мы сами можем решать свою судьбу», — добавил он.

Президент Молдавии Игорь Додон в своем обращении по случаю 27-й годовщины войны отметил, что в 1992 году тысячи семей на обоих берегах Днестра понесли тяжелые утраты. «На протяжении десятилетий люди хранят в памяти трагические события тех лет. Да, мы помним о драматических днях в нашей истории, но вместе с тем мы не должны оставаться заложниками тех событий. Прошедшие десятилетия ещё раз подтверждают, что эти воспоминания явно недостаточны для построения государства и улучшения качества жизни людей», — заявил он.

Он призвал граждан Молдавии и все политические силы «сплотиться вокруг нашей общей задачи — построения независимого, свободного и демократического государства Республика Молдова».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе молдавской агрессии против ПМР в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.