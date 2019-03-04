Вашингтон, 4 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как говорится в опубликованном заявлении президента США, действия и политика России «по-прежнему представляет неординарную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», и потому санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года».

В отдельном уведомлении, направленном в конгресс, глава Белого дома также указал, что действия и политика «лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине», продолжают угрожать «миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также способствуют незаконному присвоению её активов».

Напомним, США ввели санкции против России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Под ограничительные меры Вашингтона попал целый ряд физических и юридических лиц в России, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также бывшие должностные лица правительства экс-президента Украины Виктора Януковича.