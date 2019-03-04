Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Начальник расположенного в центре Петербурга Дома офицеров Западного военного округа Наталья Богатырева заключена под стражу по уголовному делу о незаконном предоставлении помещений коммерческой фирме. Такое решение принял 4 марта Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

(сс) sajinka2 Взятка

Защита просила избрать женщине домашний арест, однако суд отправил ее в СИЗО по 24 апреля 2019 года.

Как сообщили в судебной пресс-службе города, чиновница обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»; «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»; «Получение взятки в особо крупном размере». Наибольшее наказание предусмотрено за взятку — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы. Как считает следствие, за это время государство недосчиталось более чем 6,4 млн рублей.

Кроме того, в конце 2015 года, по версии следствия, Богатырева заключила с тем же ООО притворный договор оказания услуг на 100 тыс. рублей.

«Денежные средства были перечислены на счет Дома офицеров, но через несколько дней возвращены коммерческой организации как перечисленные якобы ошибочно. Следствие считает их похищенными», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, уголовное дело в отношении начальника Дома офицеров было возбуждено 25 февраля по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативную информацию собрало управление экономической безопасности петербургского ГУ МВД при содействии регионального УФСБ России.