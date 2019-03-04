Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Приговор экс-мэру Нижнего Новгорода и бывшему вице-спикеру областного законодательного собрания Олегу Сорокину Нижегородский районный суд вынесет 7 марта. Об этом говорится в материалах суда.

Суд

«Оглашение приговора состоится 7 марта в 10:00 мск», — уточняется в документах судебного органа.

Напомним, в своем последнем слове Сорокин назвал судебный процесс попыткой «придать легитимность решению, принятому давно и не здесь». Он обратил внимание, что, несмотря на открытый процесс, суд с первого же заседания запретил фото‑ и видеосъемку в зале, а также принимать участие в процессе общественным защитникам.

Свидетельством заранее принятого решения по делу Сорокин назвал и ежедневный график проведения судебных заседаний. По его словам, даже сами сотрудники суда «такого никогда не видели». При этом, рассказал Сорокин, подсудимые приезжали в суд самыми первыми, иногда — раньше охраны, а уезжали самыми последними.

«События, которые мы тут обсуждаем, произошли 15 лет назад. За все эти годы предъявляемые сегодня доказательства служили подтверждением невиновности Воронина и Маркеева… Эти люди за свою жизнь ничего не нарушили, они ничего, кроме благодарностей и наград, от государства не получили, не заработали богатства, даже за границей ни разу не были», — вступился Сорокин за обвиняемых по делу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году мингосимущества области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Позднее Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, но защита утверждала, что это было лишь следственным экспериментом.

Ранее гособвинение просило назначить наказание в отношении Сорокина в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 460,8 млн рублей.

Двоим обвиняемым, которые проходят вместе с Сорокиным по делу о похищении человека, бывшим оперуполномоченным Роману Маркееву и Евгению Воронину, предложено назначить наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы, а также лишить их спецзваний.