Москва, 4 марта, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Руководство ФГУП «Агат», дочернего предприятия госкорпорации «Роскосмос», приняло решение уволить чувствительного финансиста Станислава Жаркова, «прославившего» работодателей брезгливым заявлением о жильцах «хрущовок» и «скотобазе», сообщает 4 марта ТАСС.

geralt Увольнение

Оскандалившийся чиновник головного финансового института корпорации вызвал возмущение пользователей соцсетей своим высказыванием о жителях хрущевок, назвав их «скотобазой» и выразив опасение, что переселение этих людей в ходе реновации может нарушить идиллию их более утончённых соседей.

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» порекомендовала уволить Жаркова, несмотря на его извинения и объяснения.

Напомним, что оказавшись в центре скандала, Жарков объяснил свои слова изнурённостью бытовыми проблемами.