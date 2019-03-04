Эр-Рияд, 4 марта, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии считают, что королевству «пока рано» восстанавливать дипломатические связи с Сирией, 4 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что королевство не готово открыть посольство в Дамаске и не будет способствовать возобновлению членства Сирии в ЛАГ.

«Это должно быть связано с прогрессом политического процесса. Поэтому — пока рано», — заявил аль-Джубейр.

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