Москва, 4 марта, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Cadillac, Lexus и Jeep возглавили список самых угоняемых автомобилей в России за 2018 год, составленный экспертами компании «Альфа Страхование».

Угон автомобиля

Согласно обнародованным данным, тройку лидеров составили те же модели автомобилей, что и годом ранее. Первое место вновь занял Cadillac Escalade, частота угонов которого составила 2,32%, на втором месте оказался Lexus LX (1,23%), на третьем — Jeep Grand Cherokee (0,87%).

Дальнейшие места в списке изменились по сравнению с 2017 годом. Четвёртое место занял седан Toyota Camry с частотой угонов 0,58%, на пятом — кроссовер Hyundai Santa Fe с показателем 0,48%.

Помимо этого, угонщики в минувшем году предпочитали автомобили BMW 7-series, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson, Lexus RX.