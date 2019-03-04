Москва, 5 марта, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, решающем чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах, сообщает ИА REGNUM.

Хостел

Первоначальная версия законопроекта предполагала просто запретить размещать хостелы в многоквартирных домах. Такое предложение поддержали и в правительстве, и в государственно-правовом управлении президента РФ, и в 64 регионах. Однако ко второму чтению в профильный комитет Госдумы поступило большое количество поправок, которые фактически изменяли концепцию инициативы, что недопустимо по регламенту Госдумы.

Так, как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложенные правительством поправки потребовали дополнительного обсуждения, так как противоречили изначальной версии законопроекта. По итогам этого обсуждения депутаты приняли решение не голосовать за инициативу, рассказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В рамках работы … к законопроекту появилось такое количество поправок — достаточно сказать, что правительство внесло поправок на шести листах, и большое количество поправок было внесено депутатами — что на самом деле законопроект практически изменился до такой степени, что не отражает того, что было принято в первом чтении», — объяснял Неверов.

Так, например, законопроект предполагал разрешить в определенных случаях проникать в жилье без согласия законно проживающих в нем граждан. Как подчеркнул Неверов, эта норма в целом неконституционна и не может быть принята.

Поэтому депутаты на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым решили рассматривать законопроект в его первоначальном виде. В итоге он коснется только запрета размещать хостелы в многоквартирных домах.