Уфа, 4 марта, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Жительница Башкирии, которой при переломе шейки бедра примотали к ноге вместо шины швабру, в момент выписки из медицинского учреждения скончалась. Смерть 82-летней женщины подтвердила ее родственница.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины.XIX

В тот момент, когда женщину при выписке переодевали на кровати, она скоропостижно скончалась, сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источник в больнице Уфы №21.

В то же время прокуратура республики завершила проверку по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи пенсионерке.

Установлено, что при оказании первичной медицинской помощи медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения.

«Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения — часть швабры для мытья полов», — уточнили в надзорном ведомстве. Причем необходимые медицинские средства для проведения процедуры фиксации конечности в медучреждении имелись.

«По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности», — заключили в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально женщину с переломом шейки бедра отказывались госпитализировать. По словам родственницы пострадавшей, врачи сочли случай недостаточно экстренным и отправили пенсионерку домой.

Это произошло в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы. Причем сначала медики отказывались ехать за женщиной и везти ее в больницу и рекомендовали самостоятельно добираться до военного госпиталя для ветеранов. После звонка непосредственно руководству учреждения пенсионерку все-таки транспортировали.

Медики утверждали, что сапожок, сделанный из швабры, поможет костям срастись. Швабру же ранее использовали в больнице по прямому назначению.