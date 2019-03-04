Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума госсовета «Единой России» Александр Якубовский, депутат Госдумы РФ Наталья Назарова и вице-губернатор Нижегородской области Сергей Морозов провели выездное совещание на проблемных объектах в Богородском районе: ЖК «Окский берег», ЖК «Акварель» и ЖК «Новинки Smart City». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«Масштаб бедствия, конечно, серьезный, но надо отметить четкое, слаженное взаимодействие органов государственной власти по решению проблемы. Безусловно, все объекты, которые мы сегодня видели, находятся на контроле», — отметил Якубовский. По его словам, Нижегородская область находится на передовой в России по решению проблемы обманутых дольщиков, очень важно, что губернатор Глеб Никитин лично возглавил комиссию по защите прав участников долевого строительства.

За последние полтора года ситуация поменялась кардинально, подчеркнула Назарова.

«Если раньше на приемах дольщики эмоционально рассказывали о проблемах и просили помощи, то сегодня они задают конструктивные вопросы по срокам. Нижегородцы готовы ждать свои квадратные метры, понимая, что региональная власть заботится о них и решает эти вопросы», — считает Назарова.

Морозов уточнил, что опыт Нижегородской области по работе не только с гражданами, включенными в реестр обманутых дольщиков, но и с застройщиками, срывающими сроки работ, будет транслироваться на другие регионы России.

Якубовский добавил, что рабочая группа президиума госсовета «Единой России» планирует создать реестр дольщиков, которые из-за действий застройщиков оказались в особенно сложной ситуации, чтобы региональная власть могла оказать им материальную поддержку или рассмотреть вопрос первоочередного предоставления жилья — например, аналогичных свободных квартир в домах, которые сдаются раньше. В Нижегородской области застройщик ЖК «На Гончарова» отобрал двух дольщиц — матерей-одиночек с ипотекой, которые в первую очередь получат квартиры в других достроенных комплексах.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально застройщиком ЖК «Новинки Smart City» выступало ООО «Квартстрой Центр», которое с марта 2018 года обанкрочено, а работы свернуло еще раньше, оставив без жилья порядка 1,8 тыс. дольщиков. На сегодня возведены 25 домов разной степени готовности, еще девять объектов находятся на стадии котлована. В сентябре 2018 года губернатор Глеб Никитин заявил о создании регионального оператора, который займётся достройкой проблемного комплекса, им было выбрано АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Чуть позднее областные власти сообщили, что в финансировании строительства примет участие ПАО «Сбербанк», которое открыло для нового застройщика кредитную линию на сумму 2,2 млрд рублей.

В начале декабря 2018 года в рамках собрания кредиторов была одобрена передача имущества новому застройщику, но с условием, что он примет на себя обязательства по долевым договорам. Тогда же замгубернатора Сергей Морозов на одном из совещаний заявил, что «в первом квартале 2019 года необходимо решить вопрос с проектно-изыскательными работами», а уже к концу третьего квартала — выйти на положительное заключение экспертизы. Он также добавил, что вопрос достройки ЖК «находится на постоянном контроле правительства региона».