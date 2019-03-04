Ватикан, 4 марта, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Папа римский Франциск намерен рассекретить архивы папы Пия XII — главы Католической церкви с 1939 по 1958 годы, 4 марта передает агентство Associated Press.

Папа Римский Пий XII. 1939

«Церковь не боится истории», — заявил Франциск.

По словам понтифика, «серьезные и объективные исторические исследования» на основе архивных сведений «позволят оценить Пия в правильном свете».

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