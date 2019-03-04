Челябинск, 4 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В Челябинске по факту пропажи более 6 млн рублей, которые принадлежат основному пассажироперевозчику — ООО «Общественный городской транспорт», могут возбудить уголовное дело. Материалы проверки уже направлены в городское управление МВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

Проверка проводилась по поручению областного прокурора Виталия Лопина, а основанием к ней стали материалы Контрольно-счетной палаты Челябинска. В итоге было установлено, что стоимость ремонтных работ была завышена с помощью повышающих коэффициентов, которые не были предусмотрены условиями договора, заключённого с ООО «Первая Гильдия+». Разница превысила 3,5 млн рублей.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены факты произведённого должностными лицами ООО «ОГТ» фиктивного оформления работ по техническому обслуживанию автобусов. Сумма превысила 2,7 млн рублей. Также выяснилось, что ООО «Первая Гильдия+» является, по сути, конкурентом ООО «ОГТ», но при этом представитель руководства компании занимал высокую должность в ООО «Общественный городской транспорт».

«По данным фактам по материалам прокурорского проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 201 УК РФ», — отметили в прокуратуре.

Теперь надзорное ведомство требует возбудить ещё одно уголовное дело. Речь идёт уже о мошенничестве в особо крупном размере.