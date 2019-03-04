Москва, 4 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Сегодня, 4 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии простились с депутатом, лауреатом Нобелевской премии, академиком РАН Жоресом Алфёровым, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Duma.gov.ru Прощание с Жоресом Алферовым

Церемония прощания состоялась в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН. Дань памяти своему коллеге также отдали первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике, выдающийся ученый Жорес Алфёров, скончавшийся 2 марта в Санкт-Петербурге, будет похоронен во вторник, 5 марта, на Комаровском кладбище под Петербургом.

Прощание с Жоресом Алфёровым состоится 5 марта, с 11:00 до 13:00, в Санкт-Петербургском научном центре РАН, который возглавлял академик (Университетская набережная, дом 5).