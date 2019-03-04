Севастополь, 4 марта, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», выполнивший все плановые задачи в составе постоянной Средиземноморской группировки Военно-Морского флота России, следует на постоянную базу в город-герой Севастополь, сообщает 4 марта пресс-служба флота.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Макаров»

Фрегат и его экипаж находились в составе Средиземноморской группировки с ноября 2018 года, и на сегодняшний день «Адмирал Макаров» идёт через Дарданеллы и Босфор в Чёрное море.

В Севастополь фрегат «Адмирал Макаров» должен прибыть 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11 356 вошел в состав Военно-Морского флота России в декабре 2017 года. Главным оружием корабля являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Кроме них, фрегат вооружен 100-мм артустановкой, зенитными и противолодочными комплексами, торпедными аппаратами, а также несет палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.