Москва, 4 марта, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на больших парламентских слушаниях комплексно обсудят вопросы кадровой и финансовой поддержки села. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

Согласно посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, программа устойчивого развития сельских территорий должна заработать уже в 2020 году. Как отметил Володин, она включает как вопросы развития инфраструктуры и здравоохранения, так и проблему формирования и направления профессиональных кадров в село, чтобы ликвидировать возникающий дефицит специалистов.

«Решения в рамках послания в этой части были приняты. Они касаются и снятия ограничения по возрасту, что абсолютно правильно, и соответствуют тем запросам, которые есть — больше будет участников этой программы. Если говорить о сельских больницах, сельских районах, там, где есть центральная районная больница, дефицит кадров доходит до 50% и дефицит среднего медицинского персонала составляет порядка 30%», — заявил Володин.

По его словам, такой дефицит возник в том числе из-за ошибок, которые были допущены при оптимизации здравоохранения, в результате чего многие фельдшерско-акушерские пункты были закрыты.

«Сейчас, с одной стороны, идёт восстановление ФАП на селе, есть федеральная программа, она решает эту задачу. С другой стороны, вы видите, президент отреагировал на эту проблему и предложил финансировать программу «Земский доктор». Но ещё раз хочу подчеркнуть, что эта работа будет эффективна только в том случае, если регионы к ней подключатся, если органы местного самоуправления подключатся. И здесь, во-первых, необходима также профориентация, профориентация в рамках школ района, затем работа с вузами медицинскими», — отметил Володин.

Для решения этой задачи спикер Госдумы предложил провести большие парламентские слушания.

«Вот нам хотелось бы, чтобы мы в ходе больших парламентских слушаний здесь, в Госдуме, этот вопрос обсудили с участием министра просвещения, с участием представителей регионов и представителей профессионального сообщества. Пригласим и молодых выпускников, тех, кто уже решил поехать в школу, тех, кто в будущем планирует поехать в сельскую школу в рамках программы «Земский учитель» для того, чтобы вот эти все вопросы обсудить. А параллельно с этим мы будем формировать законодательную базу», — подчеркнул Володин.