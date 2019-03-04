Пекин, 4 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Китай разместил на авиабазе в 450 километрах от побережья острова Тайвань четыре бомбардировщика Xian Н-6К. Авиабаза находится недалеко от деревни Хингнинг (Xingning) на юго-востоке Китая.

Li Pang Китайский бомбардировщик Xian Н-6К

Спутниковый снимок, подтверждающий данный факт, разместила в своем Твиттере израильская компания ImageSat International N.V. Снимок датирован 1 марта 2019 года. В анализе спутникового снимка отмечается, что это первое развертывание этих боевых машин на данной базе за последние несколько лет.

Китайский бомбардировщик Xian H-6K считается стратегическим. Его боевой радиус действия составляет 3000 километров. Боевая нагрузка — 12 тонн.

ВВС КНР использует бомбардировщик Xian H-6K прежде всего в качестве ракетоносца, который может нести до шести ракет: крылатых ракет CJ-10A или сверхзвуковых противокорабельных ракет YJ-12. Масса крылатой ракеты CJ-10A составляет около двух тонн, ее дальность поражения достигает 2−2,5 тысячи километров. Китай разрабатывает новый вариант Xian Н-6К, предусматривающий дозаправку в воздухе.

Руководители компартии Китая, а также китайские военные, неоднократно делали заявления, что в случае объявления Тайванем независимости от материкового Китая остров ожидает военное вторжение.

Можно предположить, что нынешнее развертывание бомбардировщиков Н-6К на удалении 450 километров от побережья Тайваня произведено в рамках учений НОАК. Кроме того, это может быть ответом на постоянные проходы военных кораблей США через Тайваньский пролив, который КНР считает своими внутренними водами.