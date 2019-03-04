Москва, 4 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Вес России и Китая достаточен, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Вес нашей страны и Китая, думаю, что достаточен для того, чтобы остановить фактически развернутую агрессию против Венесуэлы», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Время покажет, рассуждает он, видим, что произошло в Ливии, что произошло в Ираке, что пытались сделать в Сирии, и опять-таки благодаря России это было остановлено.

«Хотелось бы, чтобы как можно больше стран пришли к пониманию, что сегодня так поступят с Венесуэлой, завтра поступят с ними», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 марта на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции по Венесуэле, тогда как большинство членов СБ одобрили предложение США. Как заявил представитель России в ООН Василий Небензя, американская делегация понимала, что резолюция не будет принята, но выдвинула её только для того, чтобы обвинить страны, проголосовавшие против, в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.