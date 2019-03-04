Вена, 4 марта, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Центральными темами переговоров начальников генштабов России и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда стали вопросы взаимодействия в Сирии и противоракетная оборона, сообщает 4 марта пресс-служба Министерства обороны России.

Alexas_Fotos Сирия

Российское военное ведомство отмечает конструктивный характер встречи и уточняет, что обсуждались ситуация в Сирии, механизмы предотвращения инцидентов, вопросы «стратегической стабильности и региональной безопасности», включая противоракетную оборону, а также договора о СНВ и РСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча начальников генштабов России и США в Вене 4 марта анонсировалась ранее и носила плановый характер.