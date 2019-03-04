Южная Корея, 4 марта, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Количество сделок купли-продажи недвижимости в южнокорейской провинции Кёнгидо достигло критической отметки, сообщает YTN.

Рынок недвижимости

По данным портала недвижимости Кёнгидо, в феврале 2019 года количество сделок в провинции составило 6025, что в двое меньше, чем в феврале 2017 года (13 205).

Согласно информационному источнику, это самый низкий показатель за пять лет с июля 2013 года.

По регионам провинции самый низкий показатель был в городе Квачхон (-94%), затем идут Соннам (-92,2%), Кванмён (-89%), Ыйван (-79,3%), Ханам (-78,7%), Йонин (-76,5%), Анян (-75,4%), Кури (-67,9%).

Кроме того, количество не проданных домов также увеличилось. Количество не проданной недвижимости в провинции в январе 2019 года составило 6769, что на 1801 больше, чем в декабре 2018 года. Кроме того, количество не проданных домов и квартир, за исключением столичного региона, составило 51 009, что на 1510 квартир меньше, чем в предыдущем месяце.