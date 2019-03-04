Брянск, 4 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Петербургские спортсмены завоевали три награды и установили четыре рекорда России на Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу

Как сообщает Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», с 26 февраля по 3 марта 2019 года в Брянске определяли лучших тяжелоатлетов страны в рамках Чемпионата и Первенства России по пауэрлифтингу (жим штанги) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены из более тридцати регионов состязались в различных категориях.

Санкт-Петербург представили восемь атлетов: Марина Бекетова (вес. кат. до 50 кг), Ирина Садовникова (вес. кат. + 86 кг), Магомед Джамалов (вес. кат. до 88 кг), Юлия Сидорцова (вес. кат. до 61 кг), Светлана Карманова (вес. кат. до 61 кг), Максим Гераскин (вес. кат. до 49 кг), Анна Шульгина (вес. кат. до 55 кг), Михаил Ткачук (вес. кат. 107 кг).

Благотворительный фонд «Точка опоры» Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу

По результатам соревнований золото с двумя рекордами России завоевали Ирина Садовникова (рекорд — 132 и 135 кг) и Магомед Джамалов (рекорд — 208 и 215 кг), серебряную медаль с результатом 88 кг взяла Марина Бекетова.

«Эмоции после удачного выступления были положительными. Я рад, что смог реализовать свою подготовку и вклад всех людей, которые поддерживали меня. 2 рекорда — это хорошо, и мы не будем забывать об этом успехе, но нам есть к чему стремиться. Будем стараться и дальше радовать своими результатами!», — поделился Магомед Джамалов.

Денис Лещев, старший тренер сборной Петербурга по пауэрлифтингу лиц с ПОДА, добавил:

«Магомед и Ирина превысили рекорды не только России, но и Европы. Только, по правилам, рекорды Европы не засчитывают на ЧР».

Благотворительный фонд «Точка опоры» Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу

Поддержать спортсменов можно сделав пожертвование (с указанием назначения платежа — «Пауэрлифтинг») удобным способом на сайте Фонда.