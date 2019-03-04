Москва, 4 марта, 2019, 18:18 — ИА Регнум. История с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это телесериал, создаваемый для жителей Великобритании, считает депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Об этом он заявил 4 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

«Телесериал, который снимается в Великобритании под названием «Отравление Скрипалей», скармливают жителям Великобритании, — сказал Митрофанов. — Она (Тереза Мэй — прим. ИА REGNUM ) поехала на место событий в Солсбери вместо того, чтобы находиться в Лондоне и разгребать тот бардак, который они сделали в виде Brexit. Тереза Мэй и вся консервативная элита, которая стоит за ней, воспользовались этими трагическими событиями и выжали из них всё, что можно. Отношение к Мэй в ЕС не то чтобы негативное. Но оно подозрительное и постоянно продолжает ухудшаться. Её считают неудачником и той, кто завёл отношения с ЕС в тупик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 года в городе Солсбери, как утверждают британские власти, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сильнодействующим веществом класса «Новичок». Пострадавшие остались в живых. В причастности к инциденту Лондон голословно обвиняет Москву.