Воронеж, 4 марта, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Научно-образовательный центр планируется создать в Воронежской области в рамках исполнения «майского» Указа президента и реализации национального проекта «Наука». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 4 марта на встрече губернатора Александра Гусева и ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Как отмечалось, в регионе есть все предпосылки для создания такого центра. Александр Гусев поручил подготовить концепцию регионального НОЦ и в установленном порядке подать заявку на его создание, отметив, что готов лоббировать эту заявку на федеральном уровне.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Александра Гусева с ректором ВГУ

В числе основных направлений будущего научно-образовательного центра — генетика, химия, математика и информационные технологии. Уже есть потенциальное согласие на сотрудничество как индустриальных партнеров (крупных предприятий и компаний), так и научно-исследовательских институтов РАН, ведутся консультации с московскими коллегами. Перспективы создания НОЦ в Воронежской области планируется подробно обсудить 12 апреля в рамках стратегической сессии в Высшей школе экономики.

На встрече также стало известно, что лаборатория Воронежскго госуниверситета получит имя Жореса Алферова: предложение ректора вуза поддержал глава региона. Выдающийся советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик скончался 2 марта. Алферов имел звание Почетного доктора ВГУ.